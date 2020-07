'Una spesa per la ripresa', due giornate dedicate alla spesa solidale del gruppo Buonavoglia e di Aceb

Il gruppo #Buonavoglia, formato dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e da Aceb – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, di nuovo insieme per aiutare le famiglie bisognose.

“Questa emergenza sanitaria – spiega il presidente Aceb Stefano Urso - ha messo in ginocchio quanta più gente ci possiamo immaginare, famiglie che hanno perso il lavoro, famiglie che non hanno ancora percepito la cassa integrazione e famiglie che non hanno nulla da mettere nella loro tavola.

Non si può e non si deve restare indifferenti a tutto questo. Per questo motivo abbiamo deciso di fare due giornate dedicate alla spesa solidale.

Sabato 4 luglio 2020 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 presso il supermercato Ekom di Via Braie a Camporosso

Sabato 18 luglio 2020 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 presso il supermercato Eurospin di Via Cristoforo Colombo a Vallecrosia.

Venite a trovarci questi due sabati con preghiera di concentrarvi su questi supermercati, tutta la spesa verrà consegnata ai servizi sociali del Comune di Camporosso e Vallecrosia, dove verrà divisa fra le famiglie in difficoltà.

Consigli per la spesa solidale:

Pasta, riso, pelati, biscotti, zucchero, caffè, omogenizzati, latte, olio, farina, tonno, legumi, the, succhi di frutta, prodotti secchi, marmellate e altri prodotti a lunga conservazione.

Per tutti coloro che saranno impossibilitati a fare la spesa in queste 2 giornate dedicate, ma vogliono comunque aiutare, potranno dare il loro contributo facendo un bonifico bancario a queste coordinate: IBAN IT50C0843949110000230102738 oppure tramite PayPal: www.paypal.me/ACEB2017 - Specificando la causale SPESA SOCIALE.

Con la massima trasparenza, pubblicheremo quanto abbiamo ricevuto e quanto abbiamo speso mettendo la copia dello scontrino”.