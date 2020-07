Sanremo: ufficiale, sarà Stefano Isaia (Lega) a sostituire il consigliere comunale dimissionario Sergio Tommasini (Liguria Popolare)

Adesso è ufficiale: Stefano Isaia (Lega) è un nuovo consigliere comunale di Sanremo. Sostituisce il dimissionario Sergio Tommasini, entrato in assise come candidato sindaco tra le fila di Liguria Popolare e sostenuto dalla coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia).

La nomina di Isaia arriva al termine di una due giorni a dir poco movimentata negli uffici di Palazzo Bellevue. Dopo le dimissioni di Tommasini, Liguria Popolare aveva già annunciato l'ingresso in consiglio di Monica Albarelli come primo dei non eletti della lista '100 per cento Sanremo' delle scorse elezioni amministrative, poi tramutata in Liguria Popolare.

Per mano di Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega, sono però iniziati i controlli al regolamento comunale che, in caso di dimissioni dell'ex candidato sindaco, non prevede la nomina del primo dei non eletti della sua lista, ma della sua coalizione. Quindi, calcolatrice alla mano, l'ingresso in consiglio spettava al primo dei non eletti nella lista con il maggior numero di preferenze (leggi la notizia cliccando QUI). Ed ecco che questa mattina, dopo una attenta lettura dei verbali di maggio 2019, per una cinquantina di voti ha Stefano Isaia ha avuto la meglio e, quindi, si appresta ad entrare in consiglio comunale al fianco di Daniele Ventimiglia tra le fila della Lega.

Una Lega che, fino ad oggi, ha continuato a perdere pezzi: Federica Cozza passata a Fratelli d'Italia, Patrizia Badino passata a Forza Italia e Andrea Artioli passato a Liguria Popolare. Oggi l'inversione di tendenza con l'ingresso di Isaia che riporta a due (contro i quattro iniziali) i consiglieri del 'carroccio'.

Ma la vicenda è destinata a lasciare dietro di sé una scia di polemiche. Come abbiamo anticipato ieri, Sergio Tommasini è pronto a intraprendere le vie legali per tutelarsi (leggi la notizia cliccando QUI).