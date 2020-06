Sanremo: salta l'ingresso di Monica Albarelli in consiglio comunale, domani nuovo conteggio dei voti per stabilire il sostituto di Sergio Tommasini

È a serio rischio l'ingresso di Monica Albarelli in consiglio comunale al posto del dimissionario Sergio Tommasini. Liguria Popolare l'aveva già annunciata come prossimo consigliere comunale, ma il meccanismo per sostituire il consigliere dimissionario Tommasini sarà molto più complesso.

Tommasini, infatti, è entrato in consiglio comunale non come semplice candidato, ma di diritto in quanto candidato sindaco. Motivo per il quale, dopo le sue dimissioni, il posto non dovrà andare al primo dei non eletti di Liguria Popolare, ma al primo dei non eletti nella lista che ha preso più voti.

Domani a Palazzo Bellevue è previsto l'appuntamento per il nuovo conteggio dei voti e la lettura dei verbali delle consultazioni del maggio 2019. Da lì uscirà il nome del prossimo consigliere comunale che, quindi, non sarà di Liguria Popolare ma della Lega.

“Tutti stanno facendo il toto-consigliere - dichiara ai nostri microfoni Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale - bisognerà vedere qual è la lista più votata che non ha eletto un consigliere”.

Dopo aver appreso la notizia è grande l'amarezza per Sergio Tommasini che, ai nostri microfoni a caldo ha dichiarato: “Pronto alle vie legali. Prima di protocollare le mie dimissioni ho chiesto rassicurazioni alla persona preposta in Comune, ora qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità”.

Stando alle indiscrezioni trapelate dovrebbe entrare in Consiglio al posto di Tommasini il primo dei non eletti della Lega, Isaia, che sarebbe in vantaggio di una cinquantina di voti. I responsabili locali del Carroccio hanno già effettuato i conti e sarebbe questo il verdetto per la sostituzione di Tommasini. La questione è stata sollevata dal Capogruppo della Lega, Daniele Ventimiglia, che dopo aver consultato il regolamento ha informato gli uffici competenti del Comune.