Ventimiglia: raggiunto l'accordo per la musica nei locali, differenziazione tra lungomare e resto della città

E’ stato raggiunto ieri, nel corso di una riunione tra l’Amministrazione comunale e le categorie del commercio, l’accordo per gli orari che saranno presenti nell’ordinanza del Sindaco (che sarà in vigore dalle 14), relativa alla somministrazione di cibi e bevande ed alla possibilità dei locali di fornire intrattenimento musicale.

Per quanto riguarda i ristoranti l’orario per la somministrazione è stato esteso tra le 5 del mattino e l’una di notte, dal lunedì al giovedì. Per quanto riguarda, invece, le sere di venerdì, sabato e domenica, l’orario sarà prolungato fino alle 2.

Per quanto riguarda i cosiddetti ‘intrattenimenti accessori’, ovvero radio e televisioni accese nei locali, questi potranno andare avanti fino alle 24. Per gli intrattenimenti musicali veri e propri, invece, è stata fatta una differenziazione. Sul lungomare, dalla domenica al giovedì, si potrà andare avanti fino alle 24 mentre, il venerdì e sabato fino all’una. Tutti gli altri locali della città dovranno fermarsi alle 23, tutte le sere.