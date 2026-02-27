Profumi e colori del territorio, le Api in Fiore di Vallebona sfilano al Festival di Sanremo (Foto)

Profumi, colori, energia e tradizione del territorio protagonisti tra le vie della città della musica. Le Api in Fiore di Vallebona sfilano al Festival di Sanremo.

Addobbate con i fiori di Vallebona dai volontari del paese, in collaborazione con Fior di Latte Flower Design, le Api in Fiore hanno attraversato le strade e le vie del centro, nei luoghi storici della manifestazione canora più amata d’Italia, regalando a cittadini, turisti e appassionati uno spettacolo suggestivo e carico di significato.

Una vetrina unica per Vallebona è stata, inoltre, l’esibizione speciale dell'artista Sal Da Vinci, che nel primo pomeriggio ha dato appuntamento ai suoi fan in piazza San Siro dove ha cantato il brano presentato al Festival. Il cantante è stato accompagnato dalle composizioni floreali delle Api in Fiore e da un’apetta decorata con il titolo della canzone “Per sempre sì”, che è diventata così cornice scenografica e simbolica dell’incontro con il pubblico.

"Un momento di festa e condivisione che ha unito musica, tradizione e identità territoriale, portando Vallebona sotto i riflettori del Festival e celebrando la creatività dei suoi volontari" - dice entusiasta l'Amministrazione comunale di Vallebona.