Sanremo: in via Mameli recuperato il tempo perso per il ritrovamento della fogna, si lavora per rispettare il cronoprogramma dei lavori

Proseguono come da programma i lavori di via Mameli a Sanremo, nonostante un breve stop per il ritrovamento della costruzione di un vecchio acquedotto. Gli operai della ditta Silvano sono riusciti a recuperare i giorni di stop ed il cronoprogramma degli interventi prosegue senza intoppi.

Da domani inizierà l’ultimo tratto rimasto con i suoi sotto servizi ed è partita la demolizione del marciapiede nella parte alta. A breve inizierà anche l’installazione della pavimentazione, partendo da via Palazzo.

L’intenzione del Comune è quella di terminare i lavori, compresi quelli del tratto tra l’Ariston e piazza Colombo, entro le prossime feste natalizie. Per fare ciò sarà fondamentale non fermare più i lavori e, per fine anno la via più importante di Sanremo (compresa la totale riqualificazione di piazza Borea D’Olmo) sarà terminata e consegnata alla città.

Qualche settimana fa si era temuto per uno stop ai lavori, ma la nota della Soprintendenza sul ritrovamento della fogna non ha avuto conseguenze sull’iter dell’intervento per il restyling della pavimentazione. Via Mameli dovrebbe essere terminata per metà luglio, come promesso nelle scorse settimane. In questo modo, i molti locali della zona che ora hanno spostato i loro dehors su via Mameli, potranno godere di una via completamente restaurata, pronta per il clou dell’estate.