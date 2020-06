Spiagge Libere di Arma di Taggia istruzioni per l'uso: dal 1° luglio arriva l'app per prenotare, ecco anche le FAQ

A partire dal 1 luglio 2020 sarà attivata la web app del comune di Taggia per prenotare un posto al sole sulle spiagge libere. Presentata pochi giorni fa, Bagnasciuga, questo il nome dell'app, servirà ad organizzare e gestire le prenotazioni di turisti e residenti che vogliono accedere: alla spiaggia La Fortezza, alla Spiaggia libera di piazza Tiziano Chierotti e alla spiaggia libera Ruffini.

La prenotazione non è obbligatoria, ma è un servizio che permette di avere garantito l’accesso alla spiaggia libera. La prenotazione potrà avvenire in più modi attraverso:

- il sito del Comune di Taggia alla pagina https://www.taggia.it/;

- il sito del Turismo del Comune di Taggia alla pagina https://turismo.taggia.it/;

- l’Ufficio IAT situato all’interno di Villa Boselli nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 10 alle 12 (pomeriggio chiuso) e da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;

- oppure, recandosi direttamente in spiaggia previa registrazione da effettuarsi in loco presso personale addetto.

Invece, la spiaggia libera presso piazza Vittoria, per quella presso la darsena e la spiaggia per i cani, saranno accessibili recandosi direttamente in spiaggia sino al raggiungimento della massima capienza ammessa.

Trattandosi di un'estate diversa e dovendo introdurre delle misure precauzionali anticovid, il Comune di Taggia, per garantire un'estate in sicurezza e per rispondere alle normali esigenze dei bagnanti ha pubblicato anche delle FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente):

Se non ho possibilità di prenotare non vado in spiaggia? Ci sono a disposizione una parte di posti per chi non ha prenotato. Chi arriva prima, prende il posto. Finiti i posti non si può più entrare. Una seconda possibilità è occupare posti prenotati che non sono stati occupati ad 1 ora dalla partenza della fascia oraria. In questo caso vengono messi a disposizione previa registrazione.

Entro quando si può prenotare? Prima delle 8.30 si prenota per il giorno stesso, oltre le 8.30 si prenota per il giorno dopo

Posso fare una sola prenotazione per una settimana? No. La prenotazione si fa giornalmente per dare spazio a tutti



Posso scegliere il posto? No, viene assegnato dal sistema a partire da quelli vicino al mare

Se viene una persona diversa rispetto alla prenotazione può entrare? Si. All’ingresso si fa presente la situazione e si cambia il nome della persona. Ogni cambio nome viene registrato



Devo scaricare l'app sul telefonino? NO è una web app e vi si accede con un browser qualsiasi. Non c’è nulla da scaricare



Questo sistema vale anche per le spiagge private? NO, solo per le spiagge libere comunali COMUNE di TAGGIA Provincia di Imperia



E' possibile prenotare telefonicamente? NO, solo tramite il sito del comune o delle strutture che metteranno un link alla pagina di prenotazione



Quante fasce orarie ci sono? Ci sono tre fasce orarie: dalle 9 alle 19 oppure dalle 9 alle 13,30, dalle 14 alle 19.