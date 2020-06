Ventimiglia: incontro tra partiti di maggioranza e Sindaco, l'ordinanza per i locali sul lungomare verrà modificata

Si è svolto questa mattina l’incontro tra i gruppi politici della maggioranza (era assente la Lega) ed il Sindaco di Ventimiglia, per discutere dell’ordinanza sui nuovi orari per l’intrattenimento musicale e la somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi.

L’ordinanza ha fatto scatenare una serie di polemiche tra i commercianti ma anche tra i partiti della stessa maggioranza che, dopo aver ascoltato le istanze dei commercianti, si sono fatti portavoce dal Sindaco, chiedendone la modifica.

Al termine dell’incontro il primo cittadino ha confermato che sta già lavorando ad una nuova ordinanza un pochino più ‘larga’ dal 1° luglio. Al momento, però, non ci sono ancora notizie su eventuali nuovi orari che verranno consentiti ai locali, visto che prima di emanare l’ordinanza è prevista, per martedì prossimo una riunione con le associazioni di categoria per trovare una soluzione al problema.