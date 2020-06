Ventimiglia: riunione sull'ordinanza per i locali sul lungomare, Scullino "Non mi risulta nessuna riunione di maggioranza"

“A me non risulta nessuna riunione di maggioranza e quanto pubblicato non dice nulla di nuovo e tanto meno viene riportata una dichiarazione tra virgolette”.

Interviene anche il Sindaco, Gaetano Scullino, in relazione alla riunione di questa mattina sull’ordinanza per la musica nei locali e per la somministrazione di bevande. “Non è un segreto – termina Scullino - che intenda incontrare le associazioni di categoria, i partiti che mi sostengono e apportare dal 1° luglio, non prima, le modifiche necessarie alla mia ordinanza, tutto come preannunciato da tempo, sempre mirando alla sicurezza di tutti i cittadini, in sintonia e collaborazione con le Forze dell'Ordine”.