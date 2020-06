Situazione autostrade liguri, 'Futura Sanremo': "Intollerabile ed indecente!"

“Un altro weekend da incubo per le autostrade liguri. Una situazione intollerabile ed indecente”. Ad affermarlo sono Leonardo Mazza e Franco Benedetti di ‘Futura Sanremo’ che aggiungono: “Noi lamentiamo innanzitutto il fatto che siamo stati tre mesi in lockdown, e quindi la società autostrade aveva tutto il tempo di effettuare i lavori sul percorso autostradale, senza aspettare l’arrivo dell’estate. Lamentiamo anche il fatto che, dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, si era parlato di nessun aumento dei pedaggi, ma di fatto, su una tratta ad esempio verso la Toscana, essendo obbligati ad uscire a Genova e rientrare subito dopo, il costo del pedaggio si alza inevitabilmente".



"Detto questo, dato che la presa in giro è sempre più evidente, e dopo 43 morti, la società autostrade continua inevitabilmente ad incassare pedaggi e ad arricchirsi, chiediamo che nella tratta da Ventimiglia a Genova, si alzino definitivamente le sbarre e vengano annullati i pedaggi fino a quando l'autostrada non sia stata messa in sicurezza completamente ed il traffico torni ad essere scorrevole. Crediamo anche che, per il pedaggio si debba andare verso un’unità europea (se ancora l’Europa ha un senso), con l'eliminazione totale dei caselli e l'inserimento del bollino stradale annuale. E’ ora di semplificare la vita agli italiani e di permettere al Paese di ripartire”.