Imperia: il Pd soddisfatto per il via alla ciclabile attacca Matteo Salvini "Che non parli a sproposito!"

Il circolo del PD imperiese si rallegra per l'inaugurazione dei lavori della pista ciclabile avvenuta questa mattina alla presenza del Ministro Pd De Micheli.

“Fortemente voluto dal PD locale che lo ha sostenuto con fiducia fin dai suoi esordi nella precedente Amministrazione, e altrettanto fortemente sostenuto dal governo nazionale – sottolinea il partito - il progetto si avvale di un finanziamento di 18 milioni di euro, il più alto mai ottenuto nella nostra cittá, e si colloca tra le iniziative che maggiormente contribuiranno a riqualificare la nostra realtà locale. I nostri ringraziamenti ai tecnici e agli uffici che oggi, come nella precedente Amministrazione Capacci, hanno svolto un lavoro egregio e la speranza che si avveri quanto prima il collegamento alla ciclabile di Area24 per dare alla nostra città e alla nostra provincia un'opportunità davvero unica nella prospettiva di una mobilità ecosostenibile e di un turismo di ampio respiro che volge lo sguardo alle nuove sfide del terzo millennio”.

“Concludiamo e non vorremmo farlo – termina il PD - citando Salvini che questa mattina a Masone, in una delle sue innumerevoli passerelle elettorali, mai interrotte anche quando da Ministro avrebbe dovuto occuparsi realmente degli italiani cui egli fa spesso riferimento nei suoi comizi, ha decretato l’inopportunità dell’inaugurazione di questa mattina. Invitiamo Salvini a non parlare a sproposito anche di Imperia e di un’opera che noi del Pd riteniamo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.