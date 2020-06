Sanremo: al via domani il concorso per quattro posti in Comune, inizio posticipato alle 10.30

L'orario di inizio delle prove scritte per il concorso per 4 posti da Istruttore Servizi Tecnici cat. C di domani è posticipato alle 10.30 (Palafiori di corso Garibaldi).

Sono pubblicati sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, gli avvisi relativi alle prove di concorso con le rispettive date e gli orari anche per:

- Assistente sociale - cat. D: 17 giugno prova orale

- Istruttore direttivo servizi tecnici per Edilizia e Urbanistica - cat. D: 23 e 24 giugno prove scritte

- Istruttore direttivo servizi tecnici per SIT - cat. D: 30 giugno e 1° luglio prove scritte

- Dirigente da assegnare al settore promozione eventi e culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali e patrimonio: 1° luglio prove scritte

- Istruttore amministrativo - cat. C: 2 e 3 luglio prova preselettiva

- Istruttore direttivo servizi tecnici per Ambiente: 13 luglio prove scritte e 17 luglio prova orale

- Istruttore direttivo servizi tecnici per Impianti Comunali: 22 luglio prove scritte e 23 luglio prova orale