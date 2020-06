Slitta l'apertura di sale slot, scommesse Bingo: per il Casinò di Sanremo anche l'apertura delle macchinette

Slitta l’apertura del Casinò di Sanremo, anche per le sale slot. Quella di agenzie di scommesse, sale slot e Bingo passa all’inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì o martedì.

Mentre è atteso per questa sera il Dpcm del presidente del Consiglio Conte, che dovrebbe indicare il via libera dal 15 giugno, per il Casinò di Sanremo tutto è rinviato quindi a lunedì o martedì. Rimane infatti da capire se la casa da gioco matuziana deciderà di aprire le porte delle slot già nel primo giorno della settimana, oppure se verrà tutto rimandato al giorno dopo, insieme ai tavoli di roulette e carte.

L’Agenzia delle Dogane appronterà i protocolli sanitari per gli operatori anche se il Casinò matuziano è pronto già da tempo. Le regioni dovranno recepire le indicazioni di Governo e Adm in proprie ordinanze, dando così il via definitivo alla riapertura della rete di raccolta, chiusa dall’8 marzo.

La data più probabile resta quella di lunedì prossimo ma non sono esclusi alcuni ritardo. Per il Casinò di Sanremo rimane comunque quella, al più tardi, di martedì 16 come disposto dalla Regione.