Arma di Taggia: ha riaperto 'in sicurezza' il parco giochi del Lungomare, Nigro "Le famiglie ne avevano bisogno"

"Abbiamo iniziato bene. Sono arrivate tante famiglie anche perchè ce ne era bisogno. Dal lockdown ad oggi i parchi sono rimasti chiusi, i bambini non hanno più fatto sport o altre attività all'aperto. Quindi c'era anche questa esigenza in molte famiglie" - analizza Nigro. Infatti, dobbiamo pensare che oggi i parchi per bambini sono ancora chiusi. Non a caso, sono ancora transennati i due giochi pubblici davanti all'Area Giochi della famiglia Nigro. Inoltre, in spiaggia non si possono montare castelli, scivoli o qualsiasi altro gioco per bambini, per evitare assembramenti.