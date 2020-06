Festival di Sanremo 2021, in casa Rai si guarda al futuro: oggi la riunione per mettere le basi della nuova scenografia

Anche se l’edizione 2021 del Festival di Sanremo è ancora lontana dal prendere forma nel concreto, in casa Rai si guarda al futuro e si inizia a lavorare per allestire la scenografia del programma più seguito della televisione italiana. Questa mattina appuntamento davanti allo scenografo Gaetano Castelli per il presentatore Amadeus, il manager Lucio Presta e il regista Stefano Vicario. “Via verso nuove avventure” scrive Lucio Presta nel postare la foto su Instagram.

È cosa nota, però, che le priorità legate al Festival 2021 siano ben altre. Non c’è traccia della nuova convenzione che Rai e Comune starebbero discutendo per porre le basi dei prossimi anni di ‘matrimonio’. Ma, per il momento, del documento non c’è traccia così come poco o nulla trapela dei possibili incontri tra le parti.