Vallecrosia: partenariato pubblico-privato per un parcheggio e la ricarica di auto e bici con pannelli fotovoltaici

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia ha approvato l’attivazione di un partenariato pubblico-privato per una proposta di locazione finanziaria per la progettazione, realizzazione, finanziamento e manutenzione ordinaria e straordinaria (per un periodo di 20 anni) di un parcheggio a raso con pannelli fotovoltaici e attrezzature varie per la ricarica di autovetture e biciclette.

La proposta è arrivata ad inizio aprile dalla Società Tipiesse (realizzatore e manutentore), in qualità di mandataria di una costituenda associazione temporanea di impresa, e da Iccrea (Finanziatore). Nel dettaglio l’intervento interessa un’area in parte già nella disponibilità del Comune ed un in parte attualmente di proprietà privata, gravata dal vincolo di destinazione a servizi pubblici (parcheggi) dal vigente Piano Urbanistico Comunale.

Nel documento approvato l’Amministrazione vallecrosina ha confermato la volontà di realizzare ampie zone di parcheggio a monte come presupposto per un ridisegno generale del ‘water front’ cittadino e comunque il presupposto per un corretto e coerente sviluppo urbanistico.

E’ stato quindi deciso di costituire un gruppo di lavoro interno all’Ente, al quale demandare la valutazione della proposta. Ne faranno pare: la Dott.ssa Roberta Ramoino, il Dott. Fausto Galimberti (Funzionario Responsabile del Coordinamento del Settore Finanziario), l’Arch. Micol Ramella (Funzionario Responsabile del Coordinamento del Settore Tecnico) e dell’Arch. Gianni Ughetto (Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici).