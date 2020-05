Ventimiglia: dolore e tristezza in Croce Verde Intemelia, è mancato lo storico milite Pierangelo Cattaneo

Questa mattina un risveglio sconvolgente per tutti i componenti di ieri e di oggi della Croce Verde Intemelia. Nella notte una breve ma devastante malattia si è portato via lo storico milite, autista soccorritore Pierangelo Cattaneo.



“Era sempre presente e disponibile, fiero e determinato, onesto e leale, scherzoso e sorridente, pieno di vita, sembra incredibile non poterti più avere tra noi, non è giusto, era troppo presto per lasciarci. Tutta la Croce Verde Intemelia si stringe ferita intorno alla famiglia, in un ultimo forte abbraccio, quello che non siamo riusciti a darci. Il tuo ricordo rimarrà vivo per sempre… ciao Pier, riposa in pace”. Così tutti i militi, volontari e dipendenti, il Consiglio Direttivo salutano il loro amico e sui social iniziano ad arrivare messaggi increduli e addolorati. Un dolore di ‘famiglia’ profondo per una colonna della Croce Verde Intemelia che ormai fa parte della storia dell'ente.