Spiagge libere attrezzate istruzioni per l'uso: come sarà l'estate negli stabilimenti di Arma di Taggia?

Per rispondere velocemente alla domanda, sarà più complicato delle scorse estati. Ingressi e uscite, separati e regolamentati, igienizzante e mascherine, distanziamento sociale da rispettare per accedere anche a cabine, bar, doccia e lavaggio dei piedi e prenotazione dell'ingresso sulla parte libera. In che modo? Il comune sta vagliando una soluzione, forse una app che permetta di prenotarsi un posto al mare. Al momento solo un'indiscrezione, anche se l'ufficialità è attesa a stretto giro, considerando anche l'apertura imminente degli stabilimenti. Ad oggi appare chiaro come la gestione della parte libera sulle spiagge comunali rappresenti numerose incognite, con il principale problema da risolvere: garantire la sicurezza per quanto riguarda le misure anticontagio.

“Non si potrà fare quello che si vuole, questo è chiaro. - ci spiegano di Bagni Comunali - Noi abbiamo il problema di regolare gli accessi da piazza Chierotti ma stiamo creando un percorso per l’entrata e l'uscita. Quest’anno abbiamo calcolato circa 70 ombrelloni, rispetto ai 100 degli anni scorsi, due lettini ciascuno, tutto per rispettare le distanze. Nella parte di spiaggia libera forse riusciremo ad ospitare al massimo un centinaio di persone. Il vero problema sarà far rispettare le misure di sicurezza e procedere a sanificare ogni volta i luoghi comuni, come cabine, docce o bagni. Per il momento non abbiamo previsto personale in più e molto dipenderà dalla responsabilità delle persone”.

Il Comune, per venire incontro ai gestori delle libere ha rivisto le percentuali di spazio: rispetto al 50 e e 50, da quest'anno, il 60% sarà destinata alla vendita di sdraio, lettini e ombrelloni, mentre 40% sarà spiaggia libera. Rispettando la regola dei 10 mq, vorrà dire avere ombrelloni a 3,05 m l'uno dall'altro e a 3,20 metri tra le file. Il punto è che la gente non potrà pensare di arrivare in spiaggia e piazzare il proprio asciugamano dove vorrà. Qui entra in ballo la regolamentazione degli spazi sulla libera a cui i gestori dovranno rigorosamente attenersi stando ad una misura che verrà presa dal Comune e segnata attraverso dei 'fermaposto'. Quando i posti saranno finiti, in teoria, non si potrà più entrare in spiaggia.