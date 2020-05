Il Casinò di Sanremo apre le porte a Sanremo News: ecco come la Casa da Gioco si è preparata per la ripartenza (Foto e Video)

Ancora non si sa quando il Casinò di Sanremo potrà riaprire le porte ai propri clienti, ma intanto la Casa da Gioco matuziana è già pronta per la ripartenza.

Questa mattina il Casinò ha accolto Sanremo News nelle proprie sale per mostrare all'esterno tutti i presidi con i quali verranno accolti i clienti una volta che dal Governo arriverà l'ok per la riapertura. Gli ingressi saranno limitati e, sopratutto, separati dalle uscite. Ad accogliere gli avventori sarà il termoscanner che misurerà la temperatura semplicemente inquadrando il cliente. All'interno delle sale sarà sempre a disposizione il gel igienizzante.

In sala slot le macchine sono state alternate (una funzionante e una no) in modo da garantire il distanziamento sociale grazie anche alle barriere in plexiglas che divideranno le sedute. Nella sala dei giochi tradizionali, invece, le barriere di plexiglas non solo divideranno i clienti, ma separeranno anche il personale del Casinò dal pubblico.

La direzione del Casinò di Sanremo ha approfittato del lockdown anche per organizzare il restyling di alcuni spazi. I tavoli delle roulette, per esempio, sono stati sistemati in sala privata. Mentre gli eventuali futuri incontri con la presenza di pubblico saranno alternati tra il Teatro dell'Opera e il Roof Garden. Ma se ne riparlerà dopo la riapertura.

Come detto, la data della ripartenza ancora non è stata fissata, ma l'obiettivo della dirigenza matuziana è quello di farsi trovare pronti.