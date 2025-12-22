Natale sotto la neve nel basso Piemonte: piste già innevate, costa sotto la pioggia e attesa per il bel tempo a Capodanno

Sarà certamente un Natale sotto la neve per chi ha scelto di trascorrere le festività nelle località sciistiche del basso Piemonte. Le ultime perturbazioni hanno portato precipitazioni nevose abbondanti, con accumuli compresi tra i 40 e i 50 centimetri sulle piste, che risultano già completamente innevate e pronte ad accogliere sciatori e turisti.

La neve non ha risparmiato nemmeno Monesi, dove il paesaggio si è trasformato in uno scenario tipicamente invernale, confermando un avvio di stagione particolarmente favorevole per gli operatori turistici e per gli appassionati degli sport sulla neve.

Situazione diversa lungo la costa, dove il maltempo si è manifestato soprattutto sotto forma di pioggia. Tuttavia, con l’abbassamento delle temperature, le precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve anche nelle zone collinari nei giorni che precedono il Natale, regalando un’atmosfera suggestiva anche lontano dalle grandi altitudini.

Per quanto riguarda la viabilità, al momento si transita regolarmente sulle autostrade che portano verso il nord: le piogge non stanno creando particolari disagi e non si segnalano problemi legati alla neve lungo le principali arterie di collegamento.

Le previsioni indicano poi un miglioramento delle condizioni meteorologiche in vista di Capodanno, con il ritorno del bel tempo che potrebbe favorire gli spostamenti e le iniziative all’aperto, chiudendo le festività con cieli più sereni dopo un Natale all’insegna del freddo e della neve.