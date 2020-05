L'associazione Aceb ha donato oggi quattro termometri senza contatto a Croce Azzurra e Croce Verde

Quattro termometri digitali a infrarossi senza contatto, strumento importantissimo per la misurazione corporea dei pazienti prima del trasporto in ambulanza, sono stati donati dall’Aceb alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno dimostrato pieno coinvolgimento e sostegno all'iniziativa – dicono dall’Aceb - manifestando di avere a cuore la mission per la raccolta fondi pro-emergenza COVID-19, di cui sono stati acquistati presidi sanitari e donati in beneficenza. Nonostante le difficoltà e i sacrifici di questo periodo non ci siamo mai fermati, così insieme a voi tutti, abbiamo potuto compiere un grande gesto di solidarietà”.

Grazie alla grande generosità e senso di altruismo l’Aceb ha potuto acquistare e donare:

- 400 mascherine chirurgiche;

- 1.000 guanti;

- 10 litri di gel igienizzante;

- 15 occhiali protettivi;

- 155 tute di categoria 3 ad alto rischio;

- 500 copri calzari;

- 300 mascherine FFP2;

- 4 termometri digitali a infrarossi senza contatto.

“Se voi continuerete a darci fiducia – termina l’Aceb - noi potremo continuare su questo percorso. Bastano anche pochissimi euro, vi garantiamo che messi tutti assieme, diventano somme importanti e si possono fare grandi cose, così come vi abbiamo dimostrato”. Per fare la donazione si possono seguire le istruzioni sul sito internet www.aceb-ets.com.