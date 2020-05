Imperia: il PD interviene sui lavori alla Cascione "I tempi sembrano essere ancora una volta assai lunghi"

A breve prenderanno il via i lavori di ristrutturazione della vasca grande della piscina comunale Felice Cascione: “I tempi sembrano essere ancora una volta assai lunghi – sottolinea la Segreteria del PD di Imperia - si parla di una possibile chiusura da Giugno prossimo fino a settembre, sarà quindi il secondo anno consecutivo che la nostra piscina comunale resterà chiusa, lo scorso anno era accaduto per i lavori di ristrutturazione del tetto”.

“Pur consapevole della necessità di tali interventi – prosegue il PD - vuole precisare che vigilerà sullo svolgimento e sulle tempistiche annunciate: la struttura è infatti un punto di riferimento per la cittadinanza, per le associazioni sportive e per associazioni del volontariato e il protrarsi della chiusura costituirebbe un rischio anche per i dipendenti che già nel 2019 hanno subito in prima persona il fermo dell’impianto natatorio da giugno 2019 fino al 20 dicembre 2019”.

“Auspicando che i lavori si possano concludere nell’arco di tempo annunciato – termina il PD - ribadiamo la nostra vigile attenzione affinché tali interventi non vadano a incidere troppo pesantemente su una situazione già problematica a causa del clima di emergenza e di criticità che ci dobbiamo preparare ad affrontare”.