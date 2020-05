Emergenza economica a Ventimiglia, la replica dell'amministrazione a D'Eusebio: "Critiche senza alcun fondamento"

“Il solito qualunquismo. È da marzo che stiamo esaminando e valutando cosa fare, abbiamo sentito tutte le parti interessate, martedì mattina terminiamo gli incontri, abbiamo già effettuato le previsioni di spesa, delle minori entrate e simulato gli aiuti concedibili, la giunta giovedì ha assunto una delibera con indirizzi e obiettivi precisi, il consigliere di opposizione cerca solo visibilità ed è comprensibile, ma non salga in cattedra”.



A rispondere al consigliere d’opposizione D’Eusebio è l’amministrazione comunale di Ventimiglia che continua: “Dire che stiamo aspettando le indicazioni del decreto sul rilancio del governo per evitare sovrapposizioni e capire le linee guida nazionali non è criticare ma ben amministrare. I rinvii che abbiamo fatto, in linea con il governo, servono per avere il tempo di monitorare le vere priorità ed esigenze delle imprese, famiglie e lavoratori. Noi daremo delle risposte concrete e ragionate, come sempre, D’Eusebio si limita a brontolare senza alcun fondamento”.