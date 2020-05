E’ stato convocato per giovedì prossimo ed in teleconferenza, il Consiglio comunale di Taggia. L’appuntamento è per le 18 e, oltre alle comunicazioni del Sindaco è previsto un solo punto all’ordine del giorno.

In discussione, infatti, la procedura di somma urgenza per l’abbattimento di alberi di alto fusto che sono a rischio immediato di caduta oltre alla messa in sicurezza di alcune aree verdi con la potatura di rami pericolanti.