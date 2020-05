Sanremo, riunione prima commissione per interventi su economia locale, Badino (FI): "Delusa dai risultati"

Si è appena conclusa la seduta di prima commissione (bilancio) sull’emergenza Covid-19 relativa agli interventi urgenti ed indifferibili a favore di attività produttive e dei cittadini in merito a scadenza, tributi locali, entrate patrimoniali e canoni demaniali ad esclusione di IMU, imposte di soggiorno e canoni demaniali marittimi.



Spiega Patrizia Badino, vice capogruppo Forza Italia in Comune a Sanremo: “Ho partecipato alla Commissione, quale Commissario di FI e pur apprezzando lo sforzo iniziale dell’Amministrazione Biancheri, non posso ritenermi soddisfatta rispetto al mancato accoglimento delle nostre proposte di ammortamento di tutti i tributi per l’anno incorso 2020 o, in alternativa, il differimento di tali imposte nell’anno 2021 con relativa rateizzazione. Un esempio su tutte la TOSAP (temporanea mercato ambulante bisettimanale) che ad avviso di Forza Italia dovrebbe essere totalmente annullata in quanto il mercato ambulante a tutt’oggi non ha potuto essere svolto".

"Le nostre proposte - continua Badino - sarebbero vere e proprie boccate di ossigeno per tutti i nostri operatori commerciali che stanno affrontando una crisi di proporzioni senza precedenti. Infatti per alcuni settori non si sta parlando di vivere con il poco incassato ma con il nulla . Le imprese e le attività commerciali che potranno riaprire andranno incontro a dei costi per i vari adeguamenti per la maggior parte insostenibili". "Considerato quanto sopra - conclude il vice capogruppo di Forza Italia - non ho ritenuto di votare la pratica ed esorto l’Amministrazione a seguire le linee guida tracciate da FI in materia di tasse e tributi”.