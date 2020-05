Coronavirus, la crisi delle agenzie di viaggi nella testimonianza di Paula Rebaudo a ‘2 ciapetti con Federico’

Un altro dei settori su cui la crisi economica derivante dall’emergenza Coronavirus si è abbattuta pesantemente è quello delle agenzie di viaggi. A ‘2 ciapetti con Federico’ è intervenuta Paula Rebaudo, dell’agenzia La Casa tra i Mondi di Arma di Taggia, che ha raccontato l’attuale situazione che sta vivendo la sua categoria tra problematiche attuali e prospettive future.

“Le nostre attività da due mesi sono completamente chiuse – ha detto - Lavoriamo in smart working solo per gestire le mancante partenze, le disdette ed i voli cancellati. Abbiamo lavorato un anno per niente perché tutto quello che era stato prenotato è stato cancellato, i clienti hanno paura di partire e non sappiamo neanche quale potrà essere il futuro”. Nell’intervista si è infatti anche parlato della gestione contrattuale dei viaggi che erano stati prenotati e di cosa sia stato offerto ai clienti, ad esempio voucher, che avevano già pagato acconti.

Come potrà cambiare in futuro il modo di viaggiare? “E’ una grande incognita. Spero che questo virus sparisca perché altrimenti sarà un grosso problema. Sarà infatti molto complicato andare in un villaggio o in una spiaggia mantenendo le distanze”.

Nel prossimo futuro bisognerà puntare maggiormente sul mercato interno rispetto a quello estero che magari sarà più complicato da raggiungere? “L’Italia è sempre un bellissimo Paese da visitare. Quest’anno, se sarà possibile, proveremo senz’altro a venderla. Mi auguro però che le frontiere riaprano e che il problema venga risolto, anche se non nell’immediato, perché noi agenzie non possiamo vivere di sola Italia”.

Quali aiuti potrebbero arrivare dal Governo per le agenzie di viaggi? “Al nostro settore servirebbe un fondo perso per gestire la situazione almeno fino a Dicembre – conclude Paula Rebaudo - Ci vorrebbero aiuti concreti, considerando che siamo una delle attività che non ha uno sbocco. Qualunque sia la data di apertura, il nostro sarà sicuramente solo un lavoro di disdette almeno per quest’anno. Faremo fatica a riprenderci, non siamo infatti come un semplice negozio al quale basta riattivare tutto come prima”.

