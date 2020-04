Ventimiglia: video del sindaco che balla, Merlenghi "Mi spiace, ad un personaggio pubblico le critiche si fanno ad alta voce"

"Giulio Andreotti diceva 'le prediche agli amici si fanno all'orecchio, non ad alta voce. Quelle ad alta voce sono inutili'. Ma a un personaggio pubblico non è possibile, le critiche vanno fatte ad alta voce".



Così Mauro Merlenghi in merito al video dove il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino è stato ripreso mentre ballava sui tetti insieme ad alcuni cittadini. "Mi spiace e sono imbarazzato a scrivere questo post per l’amicizia che mi lega al primo cittadino ma in questo increscioso fatto la critica al personaggio pubblico va fatta - afferma Merlenghi - Caro Sindaco, possiamo comprendere che il suo gesto sia stato fatto per alleggerire questa situazione che sta mettendo a dura prova l’intera città e non solo. Il clima cupo che si instaurando per le implicazioni economiche che ne conseguiranno sta mettendo a dura prova l’equilibrio di molte persone ed alcuni hanno bisogno di distrarsi ma non basta: i cittadini vogliono altro".



Poi Merlenghi aggiunge: "Mantenga alto il suo ruolo: non basta un ballo anche se fatto con le buone intenzioni, occorre misura e con franchezza dire che altre prove ci attendono e che il primo cittadino sarà al suo posto per fare tutto il possibile per uscirne fuori con meno danni possibili. Ne usciremo fuori se ognuno saprà fare la sua parte, Lei come primo cittadino e noi come componenti di questa comunità".



"Signor Sindaco voli alto come sempre ha fatto, è un sacrifico che deve a noi tutti che le abbiamo dato fiducia, non solo a noi ma alla città intera. Città che Lei ha sempre amato e come disse al suo primo insediamento: "Ventimiglia mi ha dato molto ed è il momento di restituirle parte di quello che mi ha dato". Ebbene lo faccia facendo il Sindaco".