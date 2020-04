Verso la Fase2: come riprenderà il lavoro di bar e ristoranti tra l’ipotesi plexiglas e distanze di sicurezza? Videointervista ad Andrea Di Baldassare (Confcommercio)

Barriere di plexiglas, distanze di sicurezza, ingressi contingentati. Il mondo della ristorazione sta facendo i conti con una serie di norme ancora ipotetiche che, però, lasciano più di qualche dubbio in ottica futura. Sarà davvero possibile una Fase2 con norme così stringenti? Qualcuno sta pensando di non aprire?

Ne abbiamo parlato con Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo, un’analisi a tutto tondo di un settore cruciale per la nostra economia locale. Le prospettive non sono delle migliori dopo quasi due mesi di chiusura, ma serve una dose di ottimismo per pensare al futuro e alla ripartenza.