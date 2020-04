25 Aprile: il presidente della Provincia di Imperia, Abbo "L’attualità di questa giornata non muore mai"

"Spiace che questo 75esimo anniversario della Liberazione si debba festeggiare in un momento così particolare, che non permette di dare la solennità dovuta a questa ricorrenza".



Così Domenico Abbo, presidente della Provincia di Imperia, decorata della Medaglia d’oro al Valor Militare per l’attività partigiana, interviene sulla ricorrenza del 25 Aprile.



"So però che tutti i sindaci deporranno corone e che tante sono le iniziative per ricordare la Liberazione. - ha aggiunto - L’attualità di questa giornata non muore mai, sebbene negli ultimi tempi ci sono stati tentativi maldestri di revisione che non devono trovare terreno fertile: chi moriva per degli ideali va rispettato, ma non scordiamoci che c’era una parte giusta e una sbagliata. Quella giusta ci ha permesso di portare questo Paese a un lungo periodo di pace, di democrazia e di libertà".