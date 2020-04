Sanremo: dopo le molte scuse per uscire di casa ecco chi fa la passeggiatina con il gatto al guinzaglio (Foto)

Che le giustificazioni di chi esce di casa per non sottostare al confinamento disposto dall’emergenza Coronavirus, si sa, sono davvero tante e, anche nella nostra provincia ne abbiamo avute diverse. C’è chi va a far la spesa più volte al giorno, chi compra le sigarette e molto altro.

Poi ci sono le polemiche sulla ‘sgambata’ fuori casa e la giusta passeggiatina per far fare i bisogni ai cani. Il tutto dovrebbe avvenire entro i 200 metri dall’abitazione. Ma la passeggiata con il gatto al guinzaglio ci mancava e abbiamo colmato oggi il vuoto, grazie all’obiettivo di Tonino Bonomo che l’ha immortalata a Sanremo.

Garantendovi che si tratta di una foto vera e scattata nella città dei fiori (non fake o immagini arrivate da chissà dove) rimane davvero incredibile quanto è avvenuto di fronte ai nostri occhi. Purtroppo sembra che in molti (non tutti sia chiaro) non abbiano ben capito l’importanza di evitare contatti. Anche se la persona che ha portato il gatto a fare due passi non ha creato chissà quale problema, cosa accadrebbe se lo facessero tutti?

Come accade quando qualcuno viene sorpreso in spiaggia. In moli sostengono che i casi isolati non creano problemi al contagio. Verissimo! Ma se andassimo tutti in spiaggia? A voi la risposta.