Ospedaletti: sconfinamento per fare la spesa al 'Carrefour' di Villa Helios a Sanremo, lettera del Sindaco al Prefetto

Lettera del Sindaco Daniele Cimiotti al Prefetto e, per conoscenza anche alle forze dell’ordine, per il ‘caso’ delle 10 multe elevate ieri dai Carabinieri ad altrettanti residenti di Ospedaletti, che avevano varcato il confine con Sanremo, per fare la spesa al ‘Carrefour Market’ di zona Villa Helios, nella città dei fiori ma a 500 metri dal confine.

Nella missiva il primo cittadino ospedalettese ha esposto le problematiche relative allo sconfinamento in terra sanremese da parte dei suoi concittadini. Una situazione dovuta alla presenza di tre piccoli esercizi sul territorio comunale, di cui un ‘Mini market’, senza la possibilità di acquistare anche prodotti diversi da quelli strettamente alimentari (pulizia, piccola ferramenta ed altro). Cimiotti ha anche fatto presente la scarsità di parcheggi vicino ai negozi stessi, che precluderebbe una eventuale spesa ‘settimanale’, che invece è possibile fare al ‘Carrefour’ di Villa Helios.

Cimiotti ha chiesto al Prefetto la possibilità, quindi, per i suoi concittadini di sconfinare di quei 500 metri necessari ad arrivare al supermercato matuziano, vicino al quale tra l’altro è presente uno ‘store’ gestito da cinesi, che consentirebbe anche l’acquisto di quella minuteria che in casa può sempre servire. Da evidenziare anche il possibile risparmio dei pensionati, che al 'Carrefour' hanno ogni giorno lo sconto sulla spesa.

Ovviamente sarebbe importante che, con l’eventuale concessione del Prefetto non venga presa come una possibilità di fare ulteriori metri ed addentrarsi verso la città di Sanremo (in questo periodo di confinamento) e, soprattutto, di sfruttare l’uscita da casa per fare una congrua spesa e non, come accaduto, di andare al supermercato per fare compere di poco conto.