Perinaldo si aggiudica la vittoria del sondaggio della pagina facebook 'Il paese più bello dell’estremo ponente'

Perinaldo si è aggiudicato la vittoria del sondaggio ‘Il comune più bello dell’estremo ponente’, promosso dalla pagina Facebook ‘Ventimiglia’, che conta 22.400 iscritti e promossa da Federico Aime.

"Doveroso precisare che la città di Ventimiglia non era in concorso - spiegano gli organizzatori -. Il piccolo borgo di Perinaldo (4.463 voti), già Bandiera Arancione, famoso per la sua posizione strategica tra le Alpi ed il mare e per le sue caratteristiche storiche, tra cui aver dato i natali all’astronomo Gian Domenico Cassini, si è aggiudicato la vittoria in una finale contro la cittadina costiera di Bordighera (3.936 voti).

Soddisfazione da parte dei molti iscritti Facebook perinaldesi che in questi giorni hanno votato e condiviso sulle pagine locali il contest chiedendo di votare per il ridente paesino della Val Verbone. In semifinale con Perinaldo proprio Dolceacqua, il paese della Val Nervia più conosciuto e senza dubbio altrettanto caratteristico.

Un modo divertente, in questi giorni di emergenza che obbligano le persone a restare a casa, per rivedere e valorizzare le nostre città ed i paesi del nostro entroterra tanto affascinante".