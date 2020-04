Dalla Francia: ecco una nuova autocertificazione, c'è anche la casella per i lavoratori frontalieri

In attesa di quella elettronica, sfruttando il sistema del ‘Qr-Code’ sul cellulare, arriva in Francia una nuova autocertificazione per gli spostamenti dei residenti transalpini, ma anche per chi è in transito, come ad esempio i lavoratori frontalieri.

Il ministero dell'interno francese ha pubblicato un nuovo modello da compilare a cura di chiunque entri in Francia per qualsiasi motivo ed p in vigore da oggi. I lavoratori frontalieri dovranno utilizzarla per spostarsi dall’Italia alla Francia. E’ scaricabile sotto e, la penultima casella è quella da barrare per i frontalieri.