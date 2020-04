La Croce Rossa di Imperia ci ha scritto per ringraziare la titolare del supermercato ‘Doro’ di piazza Mameli nel capoluogo per aver messo a disposizione del Comitato generi di prima necessità per la distribuzione a famiglie in difficoltà.

“Questo ulteriore gesto di solidarietà – evidenzia la Cri imperiese - ci consente di far fronte alle richieste di altri nuclei familiari”.