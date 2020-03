Coronavirus, fuga di Lombardi e Piemontesi in Liguria, Scajola "Impossibile isolare gli idioti"

Il sindaco Claudio Scajola ha commentato il fuggi fuggi di turisti dalla Lombardia e dalle zone rosse del Piemonte, verso altre regioni, compresa la Liguria, dove molti sono proprietari di seconde case.



“Purtroppo il virus è un problema grosso, e giustamente vanno isolati quelli che hanno il virus, per non contagiare gli altri, ma non c’è ancora modo per isolare gli idioti, che sono tanti. Noi abbiamo bisogno di avere i turisti, non abbiamo bisogno di avere il virus, se sono rispettate le norme igieniche, noi dobbiamo non avere nessuna preoccupazione verso chi viene dalle nostre parti. Anzi, sono anche molto allibito a vedere che ieri, mentre il presidente del consiglio, con il governo, con il consiglio superiore della sanità, con tutti i tecnici e gli scienziati predisponevano una bozza, e lo mandavano alle regioni per avere il loro parere, sia finito su internet. Molto grave, che dimostra che forse l’appello che facciamo alla gente, dovremmo farlo per primo a quelli che rappresentano le istituzioni, ma che hanno una scarsa dimestichezza con il valore delle istituzioni e con il senso della responsabilità”.