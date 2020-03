Imperia: piemontesi e lombardi etichettati come 'idioti', una lettrice sta con Scajola

"Ho letto con un leggero senso di disgusto la ‘piccata’ (così la definisce il redattore) risposta di una lettrice piemontese alle osservazioni del Sindaco Scajola sulla ‘fuga’, perché di questo si tratta, di lombardi e piemontesi dalle zone definite ‘rosse’ e chiaramente delimitate dalle autorità civili e sanitarie, quali aree di contenimento del contagio coronavirus. Le aree in questione sono state dichiarate ‘chiuse’ sia in entrata che in uscita da un decreto emanato nella serata di ieri dal presidente del consiglio, allo scopo di non diffondere ulteriormente il contagio in altre aree, peraltro già colpite e messe in difficoltà nel settore sanitario-ospedaliero, come la Liguria.

Non tenere conto di questo e giustificando la violazione del divieto con il fatto di spostarsi in una Regione già colpita dal contagio, di per sé sarebbe sufficiente a giustificare la definizione di questi ‘turisti’ fatta dal Sindaco Scajola, al quale mi associo.

La signora piemontese che asserisce di provenire da una regione dalla quale non può derivare alcun pericolo di contagio, o mente spudoratamente, o ignora quali, quante e dove siano dislocate le zone definite ‘rosse’. Al contrario dimostra di essere bene informata sulla situazione qui nella nostra Provincia dove, non solo i casi di contagio di sono moltiplicati, ma anche sui conseguenti decessi avvenuti in Provincia.

Dopodiché concludo dicendo che ci sono altri modi per definire una persona in perfetta malafede che pretende di obiettare alle giuste osservazioni del Sindaco Scajola, ma non intendo esprimerle per non suscitare polemiche che restano sterili scambi di epiteti su un argomento grave e delicato come quello del contagio in continua espansione.

Poiché la Signora sostiene di provenire da una Regione dove non ci sono casi di coronavirus e di conseguenza di non costituire pericolo di contagio per alcuno, perché si è presa il disturbo di venire in Liguria dove di virus ne avremmo anche per lei?

Se poi si ritiene discriminata e determinata a non tornare ‘quando farà comodo a noi’, posso solo dirLe che sicuramente non sentiremo la sua mancanza.

Buone Vacanze.

Teresa Barazzetti – Sanremo”.