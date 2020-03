Imperia: una lettrice piemontese risponde a Scajola “Prendiamo atto di essere 'idioti', ma fino a un mese fa la nostra presenza faceva comodo”

Alla nostra redazione arriva la piccata risposta di una lettrice piemontese che, con le sue parole, risponde alle dichiarazioni del sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

Sono piemontese e spesso scendo in Liguria, non abito in una zona rossa per fortuna, ma sentir dare degli 'idioti' ai piemontesi perché vengono in Liguria in questo periodo mi sembra veramente troppo. Anche perché dalle zone rosse non si esce, perlomeno qua dal Piemonte. Stiamo tutti cercando di rispettare le regole che tutti dovrebbero rispettare, e non è perché siamo piemontesi ora siamo degli 'appestati'. Purtroppo il virus c'è dappertutto, e non mi sembra che non ci siano casi li in Liguria, anzi ci sono stati due morti a Sanremo e non credo che sia colpa nostra. Anche perché fino ad un mese fa faceva comodo anche la nostra presenza...

Comunque prendiamo atto di essere degli 'idioti', e vediamo quanta gente anche quando sarà tutto finito scenderà ancora.