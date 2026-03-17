Parte la Festa del Papà, il nuovo evento Bevox a Imperia

Parte con la Festa del Papà il nuovo evento targato Bevox a Imperia. A partire dal 19 marzo alle ore 18.00, nella suggestiva location della Banchina Aicardi, sotto le grandi gru, prenderanno il via quattro giorni di festa pensati per tutte le età, con un ricco programma tra espositori, musica dal vivo, concerti, esibizioni, giochi gonfiabili, spettacoli per bambini e una vasta selezione di street food & drink.

Un programma ricco di emozioni per tutta la famiglia, quattro giornate tematiche tra divertimento, musica e convivialità Il calendario è strutturato in quattro giornate, ognuna con un tema speciale pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Giovedì 19 marzo, Forza papà!. Una giornata dedicata ai veri supereroi di casa. Si parte con energia con una giornata interamente dedicata ai papà, pensata per unire la famiglia, con uno spettacolo per bambini animato da Fortunello e Marbella, seguito da momenti conviviali tra brindisi e proposte gourmet: il primo grande applauso è tutto per loro.

Vnerdì 20 marzo, Yellow day. La giornata più felice dell’anno tra musica e spettacolo Spazio all’allegria e al buonumore con una serata per ricaricare le energie e divertirsi in compagnia: sul palco si alterneranno giovani promesse del canto, la comicità di Enrico Luparia e, a seguire, musica e divertimento con gli Oronero Ligabue Tribute Band, pronti a far cantare e ballare il pubblico. Sabato 21 marzo, Benvenuta primavera. Si celebra l’arrivo della bella stagione tra profumi e convivialità.

La primavera arriva portando con sé colori, profumi e voglia di stare insieme, l’occasione perfetta per festeggiare all’aria aperta sorseggiando un drink fresco e lasciandosi trasportare da un’atmosfera di rinascita e condivisione. Domenica 22 marzo, Scateniamoci!. Gran finale all’insegna della musica e del divertimento. La manifestazione si chiude in grande stile con una giornata tutta da ballare, tra ore di musica, energia e divertimento per salutare l’evento nel migliore dei modi. Un viaggio tra i sapori: street food per tutti i gusti Dai piatti tipici italiani alle specialità dal mondo. Grande protagonista sarà anche il cibo, con un’offerta ampia e variegata capace di soddisfare ogni palato: hamburger gourmet con carne tenerissima, piatti tipici regionali italiani, street food internazionale dai sapori speziati, fritti dorati e croccanti, oltre a birre artigianali e drink botanici freschi e profumati, perfetti per brindare in compagnia.

Non solo divertimento: spazio a solidarietà e territorio Intrattenimento, laboratori e iniziative sociali per tutte le età Non mancheranno stand espositivi di vario genere, attività di intrattenimento, laboratori, aree attrezzate con posti a sedere e spazi dedicati ai più piccoli con giochi e animazione. Presente anche l’associazione Giraffa a Rotelle di Imperia, che in collaborazione con l’evento contribuirà a regalare sorrisi e momenti di inclusione a tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale va inoltre al Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, da sempre attento e partecipe nella valorizzazione degli eventi del territorio.

PROGRAMMA dettagliato

Giovedì 19 marzo Festa del Papà

ore 18,00 Apertura evento con Street food, animazione e giochi per bambini

ore 18,00 Circus Show con Fortunello e Marbella. Numeri di giocoleria, comicità e lancio di coltelli!

ore 19,30 Aperimusic con Rubens DJ

Venerdì 20 marzo Yellow Day Giornata della felicità

ore 18,00 Apertura evento con Street food, animazione e giochi per bambini

ore 18:00 Musica live con giovani artisti locali

ore 20,50 Enrico Luparia Show

ore 21,00 Concerto ORONERO Ligabue Tribute Band

Sabato 21 marzo Festa di primavera

ore 10,30 Apertura evento con Street food, animazione e giochi per bambini

ore 11,00 Biodanza con Orizzonti.life

ore 16,00 Teatro dei Burattini Testafina Cuor di Leone.

Una storia avvincente e divertente per un pubblico di tutte le età!

ore 17,30 Balliamo con i Fresh ‘n clean jr

ore 18,30 Si balla con Country Style & Smile

ore 20,50 Enrico Luparia Show

ore 21,00 Concerto The Wavers 51

Domenica 22 marzo Oltre le gru

ore 10,30 Apertura evento con Street food, animazione e giochi per bambini

ore 11,00 Lezione gratuita di Fitness musicale con Barbara Zanin

ore 12,30 Bailando con DJ Khris

ore 15,30 Serena & Beatrice ballo liscio, da sala e balli di gruppo

Orari della manifestazione:

19 marzo dalle ore 18,00 alle 23,00

20 marzo dalle ore 18,00 alle 24,00

21 marzo dalle ore 10,00 alle 24,00

22 marzo dalle ore 10,00 alle 22,00

Per informazioni:

Tel: 0183 086203

Mail: amministrazionebevox@gmail.com

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