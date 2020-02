Imperia: venerdì un nuovo incontro della rassegna “Un bicchiere di scienza, aperitivo con l'esperto"

“Un bicchiere di scienza, aperitivo con l'esperto" ritorna venerdì alle 19 presso la caffetteria Barblu Vergnano di Imperia con “Rifiuti Zero – Dieci passi per la rivoluzione ecologica”. Parteciperà all’incontro Rossano Ercolini, presidente dell’associazione Zero Waste Europe e coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, insignito del prestigioso Goldman Environmental Prize, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell’ambientalismo.

Questo incontro sarà l’occasione per approfondire il tema della gestione e riduzione dei rifiuti, caro alla città di Imperia, che ha aderito alla strategia Rifiuti Zero, implementando alcune pratiche virtuose come la raccolta differenziata porta a porta, il Centro comunale di riuso di prossima realizzazione e l’ordinanza Plastic Free, entrata in vigore il 1^ dicembre 2019.

“Un bicchiere di scienza | Aperitivo con l’esperto” è un’iniziativa organizzata dall’associazione Battibaleno, in collaborazione con il Comitato m’IMporta, l’ass. Informare ASD, con il patrocinio della Città di Imperia e con il sostegno di Go Imperia, Santa Barbara Caffè Vergnano, Caffetteria Barblu Vergnano e Hotel Rossini al Teatro.

Per informazioni contattare:

Ass. Battibaleno: Alberto Marco Gattoni, redazione@battibaleno.it / 347 4344148

M’Importa: Alessandro Bellotti bellotti.alessandro@icloud.com / 329 8631702

Informare ASD: Monica Previati mopreviati@gmail.com / 328 7378786