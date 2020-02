Sanremo2020: Marlù e le scelte 'Glam' o 'Chic' dei protagonisti del Festival

Marlù torna al Festival della Canzone con Radio Bruno e Radio Gamma. Con loro segue da vicino il Festival e ne intervista i protagonisti, durante i collegamenti quotidiani delle tue emittenti dal back stage di Sanremo. In programma 6 collegamenti quotidiani on air su radio, web e social media. A presentare gli appuntamenti con stelle e canzoni in arrivo dal palco dell’Ariston, le voci delle due conduttrici: Georgia Passuello e Laura Padovani.

I due look: Glam Rock o Classic Chic

Marlù regala alla cantante o al cantante intervistato un set di gioielli, scelti dalle tre sorelle Fabbri: Morena, Monica, Marta, appositamente per Sanremo. Ciascuno sceglie fra due stili, a seconda della sua personalità, dei suoi gusti, dello stato d’animo del momento. Davanti a loro due differenti couvette. Nella scatola nera, i gioielli “Look Glam Rock”, in quella bianca, i monili “Look Classic Chic”.

Il marchio Marlù, infatti, valorizza e sostiene la diversità. Siamo meravigliosamente diversi gli uni dagli altri, nel corpo, nella mente, nel cuore. Siamo diverse e diversi per opinioni, credenze, lingue, culture, etnie, provenienze geografiche. Siamo diversi anche dentro di noi. Oggi non siamo gli stessi di cinque o dieci anni fa e, a volte, cambiamo persino nella stessa giornata.

Marlù vuole aiutare a riconoscere la propria identità nelle trasformazioni, a valorizzare sempre la complessità, le sfumature, la ricchezza di pensieri ed emozioni. Anche in una scelta apparentemente semplice e quotidiana come indossare un bracciale o una collana. Chi accetta le molteplicità che si porta dentro, accoglie anche quelle che stanno fuori, negli altri e nel mondo. Va incontro al nuovo senza paura e con curiosità.

Marlù e Sanremo perché

Per questo Marlù e Sanremo 2020 si incontrano: se un Festival dura da 70 anni, è stato capace di rispecchiare i cambiamenti storici, culturali e sociali dell’Italia e del mondo. Ha saputo mantenere la propria identità, seppure nelle trasformazioni. Nel bene e nel male: nelle polemiche – che ci sono sempre state – come negli splendori dei suoi allestimenti e nella bellezza delle sue canzoni. Luci e ombre, bianco e nero, come le scatole che Marlù regala ai cantanti. E la rassegna 2020 ha spinto al massimo le differenze: con Amadeus, conducono il Festival dieci donne diversissime per professione, competenze, percorso di vita, stile, pubblici di riferimento.

Divertiti con Marlù e i protagonisti di Sanremo

Come ogni anno la community Marlù e gli ascoltatori di Radio Bruno e Radio Gamma potranno giocare e divertirsi insieme. Al termine di ogni collegamento si può rispondere alla domanda su quale look ha scelto l’ospite della diretta. Basta postare la risposta corretta sui social Marlù, per ricevere una piccola sorpresa sanremese in arrivo dalle sorelle Fabbri. Un gioco che racconta la molteplicità delle scelte possibili per ognuno di noi. Proprio come la diversità che Marlù valorizza. Perché Marlù #DiversamenteTu.