70° Festival di Sanremo: il blitz dei Pinguini Tattici Nucleari al Victory Morgana Bay (Foto)

Il Victory Morgana Bay di Sanremo sempre Più protagonista della parte ‘night life’ di questa elettrizzante settimana festivaliera.

Ieri sera è andata in scena la ‘Cena Spettacolo’ dello showman Vittorio Gucci, voce, con la sua orchestra, di grandi successi che hanno fatto saltare letteralmente in piedi sui tavoli i presenti all'evento.

Ma conosciamo meglio Vittorio Gucci: musicista e showman, ha partecipato a programmi come ‘Domenica Cinque’ e ‘Saturday Night Live’ ed ha scritto canzoni per interpreti come Ornella Vanoni e Gianni Morandi. Quello della Band di Vittorio Gucci è un ricco repertorio di canzoni italiane e internazionali dagli anni ’70 ad oggi, da “Blue Moon” a “La Vida Loca”, passando attraverso i successi di Vasco Rossi fino ad arrivare alle canzoni simbolo di questa estate come “Tra le granite e le granate” di Francesco Gabbani, sulle cui note è impossibile restare seduti.

Graditissima sorpresa, inoltre, l'irruzione dei Pinguini Tattici Nucleari: la band in gara tra i big della 70^ edizione del Festival di Sanremo con il brano "Ringo Star" si è infatti esibita per il pubblico presente regalando così uno spettacolo davvero invidiabile.

A emozionare il popolo della notte, infine, ci ha pensato poi il ‘Music Label Party’, perfetto mix tra dance and Live Music: un entusiasmante showcase che ha visto in front line per una esibizione unica dei super ospiti di una nota etichetta discografica e le note dance più glamour del momento: in consolle Davide Penna da Montecarlo Night, Maurizio Caresana e Jay di Maggio.

Audio e luci a cura di Pico Service - Foto a cura di Giulia Russello Foto&Video