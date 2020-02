Ore 00.36 di mercoledì 5 febbraio 2020: Emma Marrone è la prima cantante nella storia del Festival di Sanremo ad esibirsi all’esterno (Foto)

Dopo tante parole, tanti annunci, tante notizie più o meno attendibili, è arrivato il momento clou. Alle 00.36 di mercoledì 5 febbraio 2020, nella parte finale della prima serata, Emma Marrone è uscita dal Teatro Ariston per esibirsi sul palco di piazza Colombo: è la prima volta ‘in esterna’ nella storia del Festival di Sanremo.

Per tutta la sera il pubblico presente in piazza ha atteso con certosina pazienza (va detto che nel progetta ufficiale era annunciata alle 21…) guardando il Festival sul ledwall in attesa della tanto annunciata uscita. Poi il momento, i fan in delirio e una piazza che, finalmente, si anima portando il Festival anche a chi non può pagare un biglietto per l’Ariston. Ed è l’inizio di una nuova era per Sanremo e per il suo Festival. Ormai non si potrà più pensare di progettare le prossime edizioni senza una ‘costola’ esterna.

Piccola nota a margine: qualcosa da rivedere sul piano dell’organizzazione, ad esempio quel ‘Golden ring silver’ riservato a fotografi e operatori che, però, alla fine è stato aperto al pubblico. Il momento del palco di piazza Colombo è stato sì storico, ma forse da rivedere.