Fadi in conferenza stampa

Dopo il successo a Sanremo Giovani, l'esperienza di Fadi al 70° Festival di Sanremo è durata giusto il tempo della prima sfida contro Leo Gassman.

Ma il giovane romagnolo non si lascia abbattere: “Qui ho portato la Romagna, i miei genitori, i miei nonni adottivi, i miei amici che brillano. Quelle emozioni primordiali. Di questa esperienza vorrei che arrivasse la mia musica, la mia sfida non è mai stata con gli altri, ma sempre per tirare fuori il meglio”.