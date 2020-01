Nizza: giovedì prossimo un'asta imperdibile, in vendita partite d'oro e gioielli pregiati

Per i dilettanti e gli amatori dei bei gioielli, c'è un appuntamento da non perdere, giovedì prossimo dalle 9 alle 11.30 a Nizza, dove è prevista una mostra di gemme e di partite d'oro in rue Gioffredo 43, al primo piano dell'immobile del Crédit Municipal di Nizza.

Dalle 13.30 verranno messi in vendita durante un'asta aperta a tutti. Si tratta di vendite che si tengono una volta al mese, sempre allo stesso indirizzo con oneri aggiuntivi legali del 15 per cento.

Il catalogo di questa vendita svolta sotto la guida dai banditori d'asta Wetterwald e Rannou-Cassegrin è disponibile QUI. Oppure chiamando il numero 0033 (0)4 93 13 61 00.