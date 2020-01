Festival di Sanremo: Zucchero, Mika e Ultimo sul palco di piazza Colombo con Amadeus che li porterà poi all'Ariston

Si preannuncia un Festival che sarà davvero ‘fuori’ dall’Ariston, come spesso è stato chiesto negli ultimi anni dalle Amministrazioni comunali. Tra il ‘Red Carpet’ allungato fino a piazza Colombo ed i concerti serali sempre nella centralissima piazza matuziana, le cosiddette ‘collaterali’ si stanno facendo spazio tra le normali serate di Rai Uno, in diretta dall’Ariston.

Il tutto senza dimenticare ‘Casa Sanremo’ che, quest’anno vedrà anche un grosso coinvolgimento della Rai, al Palafiori, in quella che ormai da anni non possiamo più considerare una ‘collaterale’ ma una vera e propria integrazione alla gara canora matuziana.

Come sarà il ‘Red Carpet’? Ancora da decidere con precisione ma la partenza sarà sempre in via Mameli, a ridosso di piazza Borea d’Olmo, con i protagonisti del Festival che si avvieranno verso l’Ariston ma, quest’anno gireranno in via Matteotti per sfilare su una passerella rialzata tra la folla. Un modo per garantire ad un maggior numero di spettatori di vedere da vicino i protagonisti del Festival ed evitare la ‘calca’ in via Mameli degli ultimi anni.

Sempre secondo le indiscrezioni che trapelano in questi giorni, il ‘Carpet’ proseguirà fino al solettone, dove sarà allestito il palco per i concerti e dove i cantanti dovrebbero esibirsi tutti insieme in una canzone, allo studio da parte della direzione artistica della Rai.

Ci sono poi i concerti della settimana festivaliera, sul palco che sarà allestito sul solettone. Qualche polemica è già emersa dai commercianti della piazza, dove dovranno essere rimossi i dehors per questioni di sicurezza mentre arrivano i primi nomi che saliranno sul palco. Al momento c’è la certezza su Zucchero, Mika e Ultimo ed anche il fatto che ci sarà una correlazione tra i concerti e la serata festivaliera.

Sembra infatti che il conduttore in persona, Amadeus, andrà ogni sera sul palco di piazza Colombo, per ‘prendere’ il protagonista del concerto e portarlo sul palco dell’Ariston, dove si esibirà per chiudere la sua performance iniziata in piazza. Una vera ‘unione’, quindi, tra la piazza ed il Festival come voluto e confermato più volte dall’Amministrazione comunale.