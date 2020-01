Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande alla festa di fine anno del CSD Judo Sanremo

Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande ha partecipato alla festa di fine anno del CSD Judo Sanremo a Villa Ormond.

Il club sanremese ha voluto festeggiare il Santo Natale e l'anno nuovo insieme a tutti i suoi atleti in un pomeriggio ricco di emozioni.

Il Presidente Il Grande ha portato gli auguri di buone feste al dojo matuziano da parte di tutta l'Amministrazione comunale, complimentandosi per i risultati ottenuti durante il 2019.

Nell’occasione, ha premiato con una targa l'atleta Nicole Di Michele che, a inizio dicembre, ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani Esordienti B svoltisi al PalaPellicone di Lido Di Ostia (Roma) e che, ai recenti campionati regionali dove si è qualificata al primo posto, ha ricevuto un altro riconoscimento dal Comitato Regionale FIJLKAM per la medaglia in campo nazionale.

“Ho partecipato con grande piacere alla festa di fine anno del CSD Judo Sanremo – aggiunge il Presidente Il Grande – perché è stata l’occasione per incontrare gli atleti e le loro famiglie. Un plauso al presidente Andrea Scalzo e ai tecnici Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo per il grande lavoro svolto con tutti gli atleti, che sono stati capaci di raggiungere importanti risultati nell’anno appena trascorso. E un augurio per il calendario 2020, pieno di impegni sportivi, e che auspico porti altre belle soddisfazioni”.