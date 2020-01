Lunedì prossimo appuntamento con l'11ª edizione del Cimento dell'Epifania di Imperia

Tutto pronto per l'11esima edizione del Cimento dell'Epifania a Imperia. L'appuntamento è per lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 11.00 presso la Spiaggia d'Oro a Borgo Marina. Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 9.30. Durante l'evento, organizzato dalla Società Balneare Turistica Imperiese con la collaborazione del Comune di Imperia, spazio anche ad animazione musicale, divertimento e cioccolata calda.

“Ringrazio gli organizzatori per l'impegno nel far crescere, anno dopo anno, l'entusiasmo attorno a questo Cimento”, commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “È un appuntamento importante per Imperia perché mette in mostra le nostre eccellenze. La natura ci ha donato una Città splendida, con il miglior clima d'Italia. Abbiamo un litorale bello e variegato, un mare Bandiera Blu che può essere vissuto tutto l'anno. Il Cimento è inoltre una bella metafora dello spirito necessario per tuffarsi nel nuovo anno. Mi auguro che ci sia ancora una volta l'afflusso di tante persone”.

“Siamo giunti all’undicesima edizione del Cimento dell’Epifania – sottolinea Gianni Valentini, Presidente della Società Balneare Turistica Imperiese – una tradizione a cui tengo particolarmente a titolo personale e come società. Come promesso, a testimonianza dell’attaccamento alla storia della nostra città e all’insegna della cura della “cosa” pubblica, stiamo realizzando la ristrutturazione della terrazza simbolo del Borgo Marina, ovvero quella della Palazzina Liberty. La ristrutturazione prevede la sostituzione delle colonnine e una nuova pavimentazione. I lavori saranno ultimati entro la primavera".

“Lo scorso anno abbiamo visto un’entusiastica partecipazione di più di 200 persone che si sono messe in gioco all’insegna del superamento dei propri limiti e, soprattutto, della condivisione e del divertimento. – dichiara Giovanna Ravotto, Amministratore della Società - Il Cimento è un evento festoso e conviviale a cui partecipano sportivi di tutte le età e provenienti da varie regioni d’Italia. Lo scorso anno abbiamo beneficiato di una giornata straordinariamente mite come spesso accade nella nostra città: caratteristica che tutti ci invidiano e di cui andare particolarmente fieri".