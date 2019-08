Miss Italia 2019: è Maria Laura Caccia di Ceriale la nuova Miss Liguria 2019

A Sarzana, sabato 24 agosto, in una piazza Matteotti stracolma di pubblico che ha letteralmente invaso il centro storico per assistere all'evento, allo scoccare della mezzanotte è stata incorona la Nuova Miss Liguria 2019. Maria Laura Caccia, studentessa 21enne di Ceriale, è stata incoronata la più bella Reginetta della Regione Liguria, alta 174, capelli Castani, occhi marroni, segno Zodiacale del Cancro

Con la conquista del titolo di Miss Liguria 2019, Maria Laura entra di diritto tra le 80 Finaliste Nazionali che sfileranno venerdì 6 Settembre al Palazzetto dello Sport di Jesolo in diretta tv. Insieme a Miss Liguria 2019 Maria Laura Caccia partiranno per Mestre le altre sette Prefinaliste Nazionali, dove insieme ad altre 200 ragazze di altre regioni sfileranno davanti alla giuria tecnica che si terrà a Mestre da 26 al 29 di agosto per cercare di aggiudicarsi il pass per la serata finale.

ELENCO PREFINALISTE NAZIONALI LIGURI:

- Miss Cinema Liguria Giulia Nora 21 di Genova

- Miss Miluna Liguria Claudia Paglialunga 18 Anni di Sanremo

- Miss Eleganza Liguria Valentina Gullo 21 anni di Taggia

- Miss Be_Much Alessia Lamberti 21 anni Sanremo

- Miss Sorriso Liguria Francesca Licini 21 anni Genova

- Miss Sport Liguria Laura Tassara 19 anni Rapallo

- Miss Rocchetta Bellezza Liguria Erika Manolio 18 anni Sanremo

La serata è stata impreziosita dalla presenza della pluripremiata a livello mondiale di Pattinaggio Artistico a Rotelle Silvia Lambruschi e, direttamente dal Teatro alla Scala di Milano, la Ballerina Caterina Bianchi. Hanno presentato l'evento: lo showman Raffaello Zanieri di Prato e Miss Liguria Sabrina Figari di Genova. Direzione Artistica della serata a cura di Vulcanico Fortunato.