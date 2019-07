Sanremo: sopralluogo del Comune al Sud Est, è inattivo il tubo del Roya sotto alla zona che ospiterà i prefabbricati della ‘Pascoli’

Il Comune di Sanremo risponde con un sopralluogo alle preoccupazioni dei genitori in merito allo spostamento della ‘Pascoli’ nei prefabbricati al Sud Est. Oggi i tecnici di Palazzo Bellevue hanno effettuato alcuni interventi in zona verificando come la condotta del Roya sia, a tutti gli effetti, inattiva.

La preoccupazione nasceva in seguito ad alcuni ‘geyser’ esplori qualche anno fa proprio nel tratto di corso Salvo d’Acquisto che ospiterà i due prefabbricati della ‘Pascoli’. Ora l’inattività del tubo lascia ben sperare sulla possibilità di nuove esplosioni temuta da qualcuno.

Tutti i dettagli delle verifiche effettuate oggi saranno resi noti nella conferenza stampa convocata per domani mattina alle 12 in Comune.