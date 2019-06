San Bartolomeo al Mare: Festa Europea della Musica e Notte oro, 4 giorni per dare il benvenuto all'estate

Anche quest'anno San Bartolomeo al Mare inaugura la lunga stagione degli eventi estivi con la Festa Europea della Musica, venerdì 21 giugno, giorno in cui in tutta Europa si celebra e si festeggia l'importanza della musica come momento di aggregazione, sultura, svago e spensieratezza. Fino a lunedì 24, e con l'eccezionalità della Notte Oro sabato 22, per 4 giorni San Bartolomeo al Mare sarà interamente dedicata alla musica e al divertimento per dare il benvenuto alla stagione estiva. L'evento è organizzato dal Centro Sociale Incontro e dall'Ufficio turismo del Comune, con la collaborazione dell'Associazione San Matteo e dei commercianti, e con l'intervento di Riccardo Gus Ghigliazza. In programma musica, spettacoli, street food, bancarelle e ovviamente #unmaredibirra. Ogni sera dalle ore 19:30 in Piazza Torre Santa Maria, l'appetitosa cucina da strada viene reinterpretata dai commercianti di San Bartolomeo al Mare, che propongono le loro migliori specialità. Alle 21:30 sempre in Piazza Torre, il concerto delle migliori band che sabato 22 saranno anche sul Lungomare, all'Anfiteatro, al Piazzale sul mare, in via della Resistenza e in Piazza dell'Ancora. La birra sarà disponibile ovviamente ovunque.Festa Europa della MusicaSan Bartolomeo al MareDal 21 al 24 giugno 2019Street food & birra a partire dalle ore 19:30.Musica a partire dalle 21:30.Venerdì 21Piazza Torre Santa MariaBlues and SugarTribute band di Zucchero, con particolare attenzione ai pezzi degli anni ’90.Sabato 22AnfiteatroThunderbirdsNati per gioco in un pub di Bussana, con la voglia di rispolverare la old school rock e i classici degli anni '70.Piazza sul MareGlue's AvenueTrio acustico che affonda le proprie radici nel cantautorato italiano, arrivando alla canzone folk americana e a brani inediti.Piazza Torre Santa MariaBlack Beat Soul bandEnergia del Rhythm and Blues e sensualità del Soul. Hanno partecipato al più importante festival Soul d'Europa, il Porretta Soul Festival. Via della ResistenzaLong Island bandArrivano da Isola Lunga (Dolcedo), portando musica divertente da ballare e da cantare, in stile Ska/Rocksteady.Piazza dell'AncoraBlues ShadesMichela e Michele, un duo voce e chitarra che ripercorre ritmi blues, R&B e pop, dai classici ai successi più recenti.Domenica 23Piazza Torre Santa MariaLa Premiata BandaCover band di brani molto conosciuti arrangiati in chiave folk e gipsy.Lunedì 24Piazza Torre Santa MariaHot Arichokes CrewEl Coach, Mr. Pink, Gus, “Contro il logorio delle feste moderne”, Italian Trash anni '70, '80, '90, '00, Italian Pop, Classic Rock, tutto mixato con allegria.

